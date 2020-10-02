«Слуга» Верещук відверто розповіла про першу зраду у своєму житті

Ірина Верещук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n144603-sluga-vereschuk-vidverto-rozpovila-pro-pershu-zradu-u-svoiemu-jytti.html

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Ірина Верещук, народний депутат України від фракції «Слуга народу» та кандидат у мери Києва, розповіла про першу зраду у своєму житті. Це сталося дні народження хлопця, з яким вона тоді зустрічалася.

Він покликав на святкування свою колишню, проте, коли Ірина приїхала туди, вона не влаштовувала скандалів. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню «Гордон».

Я це дізналася — і приїхала. Ну, ми ж офіцери всі. А вони подумали: «Ну все». Каже: «Повір: все життя пройшло перед очима», — зізналася кандидат у мери.



За словами народної обраниці, вона спокійно зайшла, мовчки подивилася на все, що відбувається, сказала тост і поїхала.

Нагадаємо, у липні Верещук виграла праймеріз на посаду мера Києва. 20 вересня партія «Слуга народу» офіційно затвердила Верещук як кандидата на крісло мера столиці.