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Ракурс
Ірина Верещук. Фото: УП

«Слуга» Верещук відверто розповіла про першу зраду у своєму житті

2 жов 2020, 13:25
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Ірина Верещук, народний депутат України від фракції «Слуга народу» та кандидат у мери Києва, розповіла про першу зраду у своєму житті. Це сталося дні народження хлопця, з яким вона тоді зустрічалася.

Він покликав на святкування свою колишню, проте, коли Ірина приїхала туди, вона не влаштовувала скандалів. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню «Гордон».

Я це дізналася — і приїхала. Ну, ми ж офіцери всі. А вони подумали: «Ну все». Каже: «Повір: все життя пройшло перед очима», — зізналася кандидат у мери.


За словами народної обраниці, вона спокійно зайшла, мовчки подивилася на все, що відбувається, сказала тост і поїхала.

Нагадаємо, у липні Верещук виграла праймеріз на посаду мера Києва. 20 вересня партія «Слуга народу» офіційно затвердила Верещук як кандидата на крісло мера столиці.


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