Венедиктова приказала изъять документы об аренде резиденции в Пуще-Водице — СМИ

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Ирина Венедиктова отреагировала на появление публикаций в СМИ о переезде ее семьи в июне в резиденцию президента Украины общей площадью 675,1 кв. м, которая находится в ведении Государственного управления делами (ГУД). Как сообщал журналист Владимир Бойко, генпрокурор якобы договорилась с ГУД и Кабмином о проживании в имении, где разрешено находиться лишь президенту, премьеру и спикеру Верховной Рады.

СМИ писали, что Венедиктова платит за аренду поместья свыше 2 тыс. долл. в месяц, тогда как себестоимость его содержание превышает 160 тыс. грн. После обнародования этой информации, как написал 2 октября журналист Бойко в Фейсбук, генпрокурор инициировала обыски в комплексе отдыха «Пуща Водица», чтобы изъять документацию об аренде резиденции.

По словам журналиста, он направил в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции два заявления о «совершении Венедиктовой и ее мужем, замначальника департамента Нацполиции Колесником, коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений».

Правонарушение состоит в том, что Венедиктова, шантажируя директора комплекса «Пуща Водица» Егорова (Егоров сейчас является обвиняемым в уголовном производстве, которое расследовало Главное следственное управление ГПУ и которое Генпрокуратура направила в суд), 19 июня заставила его заключить с ней фиктивный договор аренды государственной дачи в КО «Пуща Водица», а сама вместе с мужем стала проживать в резиденции. Стоимость ежемесячной аренды — 163 тыс. грн. — ни Венедиктова, ни ее муж не задекларировали, зато Венедиктова с целью избежать сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, пользуясь своим служебным положением и положением Егорова, платила за аренду лишь 64 тыс. грн в месяц, — утверждает Бойко на своей странице в Фейсбук.

По словам журналиста, после того как Венедиктова узнала о наличии заявления в НАПК, она поручила своему первому заместителю Говде «принять меры для того, чтобы подписанные ею договора аренды не попали в НАПК».

Говда поручил чиновникам Госбюро расследований зарегистрировать 30 сентября уголовное производство № 62020000000000803 по фактам, изложенным в моих публикациях, а на следующий день отправил следователей ГБР на неотложный обыск, без санкции суда, в комплекс отдыха «Пуща Водица», — рассказал журналист.

В результате обыска 1 октября оперативники изъяли все документы с подписью Венедиктовой, а также бухгалтерскую документацию об уплате денег.

Говда убежден, что без оригиналов документов НАПК уже не сможет провести проверку моих заявлений. Однако, оригиналы подписанных Венедиктовой документов для проверки не нужны — достаточно иметь копии и объяснения генпрокурора, — резюмировал журналист.

Бойко также добавил, что у него в распоряжении есть копии всех документов по этому делу и заявил о готовности предоставить их в НАПК.