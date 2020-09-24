Два дома, озеро и корт — в сети появилось видео резиденции Венедиктовой, фото — Страна

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Резиденцию Ирины Венедиктовой, генерального прокурора Украины, сняли с высоты птичьего полета.

Руководительница ГПУ переехала в одну из трех загородных дач президента Украины в Пуще-Водице.

Венедиктова, как писали СМИ, платит государству за аренду огромного поместья более 2 тыс. долл. на месяц. На видео, которое сняли с дрона, заметно, что в имении генпрокурора есть двухэтажный особняк, гостевой дом, озеро и теннисный корт. Резиденцию, которая находится в ведении Государственного управления делами, окружает сосновый лес.

Эта резиденция находится на окраине Киева, рядом с Минским массивом. Возле дома, в котором теперь живет Венедиктова, расположены поликлиника и госпиталь МВД Киевской области.

Журналист Владимир Бойко писал, что семья семья Венедиктовой в июне въехала в резиденцию президента Украины общей площадью 675 кв.м. Генпрокурор якобы договорилась с ГУД и Кабмином, что будет жить в имении, где могли раньше жить только президент, премьер-министр и спикер Рады.

СМИ писали о постановлении с грифом «для служебного пользования», в котором для Венедиктовой добавили необходимую правку. В опубликованных документах отмечалось, что за аренду дома под Киевом генпрокурор должна платить 63 тыс. грн.

Генпрокурор сих пор не отреагировала на сообщения СМИ.