Два будинки, озеро і корт — у мережі з’явилося відео резиденції Венедіктової, фото — Страна

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Резиденцію Ірини Венедіктової, генерального прокурора України, зняли з висоти пташиного лету.

Очільниця ГПУ переїхала в одну із трьох заміських дач президента України у Пущі-Водиці.

Венедіктова, як писали ЗМІ, платить за оренду величезного маєтку понад 2 тис. дол. на місяць. На відео, яке зняли з дрону, помітно, що у маєтку генпрокурора є двоповерховий особняк, гостьовий будинок, озеро і тенісний корт. Резиденцію, яка перебуває у віданні Державного управління справами, оточує сосновий ліс.

Ця резиденція знаходиться на околиці Києва, поруч з Мінським масивом. Поблизу будинку, в якому тепер мешкає Венедіктова, розташовані поліклініка і госпіталь МВС Київської області.

Журналіст Володимир Бойко писав, що родина сім’я Венедіктової у червні в’їхала в резиденцію президента України загальною площею 675,1 кв.м. Генпрокурор начебто домовилася із ДУС та Кабміном, що житиме у маєтку, де могли раніше мешкати тільки президент, прем'єр-міністр і спікер Ради.

ЗМІ писали про постанову з грифом «для службового користування», у якій для Венедіктової додали необхідну правку. В опублікованих документах зазначалося, що заоренду будиночка під Києвом генпрокурор повинна сплатити 63 тис. грн.

Генпрокурор досі не відреагувала на повідомлення ЗМІ.