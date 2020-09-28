Як зросте зарплата вчителів у 2021 році, розповіло МОН — зарплата 2021

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Зарплата вчителів у 2021 році зростатиме поетапно. Загалом передбачається, що впродовж наступного року зарплатня українських педагогів підвищиться майже на третину.

Про це повідомив виконувач обов’язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет, інформує прес-служба МОН.

Доходи вчителів вже зросли з 1 вересня на 5,8%. У зв’язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, з 1 липня — ще на 8%. Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів порівняно із серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%, — розповів Шкарлет.

В. о. міністра освіти, якого підозрюють у плагіаті наукових робіт, констатував, що зарплати педагогів залишаються низькими.

Зарплата вчителів і не тільки вчителів, а й педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, фахової передвищої, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників у частині формування доходів освітян системно, за 29 років, так і не змінилася. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок та доплат, — додав Шкарлет.

Нагадаємо, у проекту держбюджету на 2021 рік закладено збільшення витрат на освіту на 34 млрд грн. Загальний бюджет освіти становитиме 173,8 млрд грн.