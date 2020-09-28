На сколько вырастет зарплата учителей в 2021 году, рассказало МОН — зарплата 2021

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Зарплата учителей в 2021 году будет повышаться поэтапно. В целом предусматривается, что в течение следующего года зарплата украинских педагогов вырастет почти на треть.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба МОН.

Доходы учителей уже выросли с 1 сентября на 5,8%. В связи с повышением заработной платы с 1 января доходы увеличатся еще на 20%, с 1 июля — еще на 8%. То есть в течение 2021 года зарплата педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%, — рассказал Шкарлет.

И. о. министра образования, которого подозревают в плагиате научных работ, констатировал, что зарплаты педагогов все еще остаются низкими.

Зарплата учителей и не только учителей, но и педагогов дошкольного, школьного, профессионально-технического, высшего образования, мастеров производственного обучения, научных работников в части формирования доходов педагогов системно, на протяжении 29 лет, так и не изменилась. Хотя были определенные сдвиги в вопросах некоторых надбавок и доплат, — добавил Шкарлет.

Напомним, в проекте госбюджета на 2021 год заложено увеличение расходов на образование на 34 млрд грн. Общий бюджет образования составит 173,8 млрд грн.