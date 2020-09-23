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Ракурс
Обмеження зарплат для українських топ-чиновників зберіг уряд. Фото: zik.ua

Обмеження зарплат для топ-чиновників зберіг Кабмін

23 вер 2020, 15:59
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Кабінет міністрів зберіг обмеження зарплат для членів уряду.

Заробітні плати членів Кабміну та прем'єр-міністра залишаться обмеженими до п’яти середніх зарплат в Україні. Зарплати інших чиновників не обмежені таким рівнем. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 23 вересня, яке транслювали ЗМІ.

За словами Шмигаля, таке рішення — принципова позиція. Глава уряду попросив міністрів запобігти «перекосам» у зарплатах їх заступників та працівникам міністерств.


Підтверджу публічно, що із прийняттям рішенням Конституційного суду щодо заробітних плат чиновників та державних службовців, Кабінет міністрів та я особисто залишаємося під дією постанови № 304 у якій зарплати прем'єр-міністра, міністрів обмежені розміром не більше п’яти середніх заробітних плат в Україні, — заявив прем'єр.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення постанови Кабінету міністрів про встановлення карантинних обмежень в Україні. Феміда скасувала обмеження на виплату зарплат держслужбовців і посадових осіб у розмірі 47 тис. грн.

Джерело: Ракурс


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