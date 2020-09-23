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Ракурс
Літаки НАТО. Фото:112 Україна

Сім літаків НАТО замайоріли у небі над Києвом — вражаючі фото

23 вер 2020, 15:52
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Літаки НАТО замайоріли в українському небі сьогодні, 23 вересня. Авіаційна група військових повітроплавів моделі Stratofortress В-52Н здійснила політ з Великої Британії над Чорним морем. Також над Дніпром зараз летить американський гвинтокрил Bell Helicopter V-22 Osprey.

Чотири борти вже зафіксували у Київській області, а ще два борти здійснять виліт у найближчі півгодини. Про це повідомляє керівник Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Літаки НАТО. Фото: Радіо Свобода


Літаки НАТО над Києвом. Фото: Радіо Свобода

За його словами, літаки прибули до України для відпрацювання завдань на полігонах західної України та для проведення навчань у північній частині Чорного моря за планом сумісних військових навчань між Україною та НАТО «Об'єднані зусилля 2020».

Літаки НАТО над Києвом. Фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кораблі НАТО зайшли в одеський порт. Вони пришвартувалися у військово-морській базі «Південь» на чолі з флагманом Військово-морських сил Іспанії.

Джерело: Ракурс


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