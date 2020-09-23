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Ракурс
Самолеты НАТО. Фото: 112 Украина

Семь самолетов НАТО пролетели над Киевом — впечатляющие фото

23 сен 2020, 15:52
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Самолеты НАТО были замечены в украинском небе сегодня, 23 сентября. Авиационная группа военных самолетов модели Stratofortress В-52Н совершила полет из Великобритании над Черным морем. Также над Днепром сейчас летит вертолет Bell Helicopter V-22 Osprey.

Четыре борта уже зафиксировали в Киевской области, а еще два борта совершат вылет в ближайшие полчаса. Об этом сообщает руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook.
Самолеты НАТО. Фото: Радио Свобода
Самолеты НАТО над Киевом. Фото: Радио Свобода
По его словам, самолеты прибыли в Украину для отработки задач на полигонах западной Украины, а также для проведения учений в северной части Черного моря согласно плану совместных военных учений между Украиной и НАТО «Объединенные усилия 2020».Самолеты НАТО над Киевом. Фото: Радио СвободаНапомним, ранее мы сообщали, что корабли НАТО вошли в одесский порт. Они пришвартовались в военно-морской базе «Юг» во главе с флагманом ВМС Испании.

Источник: Ракурс


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