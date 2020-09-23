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Ракурс
Ограничение зарплат для украинских топ-чиновников сохранило правительство. Фото: zik.ua

Ограничение зарплат для топ-чиновников сохранил Кабмин

23 сен 2020, 15:59
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Кабинет министров сохранил ограничение зарплат для членов правительства.

Заработные платы членов Кабмина и премьер-министра останутся ограниченными до пяти средних зарплат в Украине. Зарплаты других чиновников не ограничены таким уровнем. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 23 сентября, которое транслировали СМИ.

По словам Шмыгаля, такое решение — принципиальная позиция. Глава правительства попросил министров предотвратить «перекосы» в зарплатах их заместителей и работников министерств.


Подтверждаю публично, что с принятием решения Конституционного суда относительно заработных плат чиновников и государственных служащих, Кабинет министров и я лично остаемся под действием постановления № 304, в котором зарплаты премьер-министра, министров ограничены размером не более пяти средних заработных плат в Украине, — заявил премьер.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неконституционными отдельные положения постановления Кабинета министров о введении карантинных ограничений в Украине. Фемида отменила ограничения на выплату зарплат госслужащих и должностных лиц в размере 47 тыс. грн.

Источник: Ракурс


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