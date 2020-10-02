День вчителя — привітання довжиною 60 метрів написали учні Києва

https://racurs.ua/ua/n144615-den-vchytelya-pryvitannya-dovjynou-60-metriv-napysaly-uchni-kyieva-video.html

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День вчителя у Києві відзначили незвичним привітанням — учні школи в Печерському районі столиці написали для своїх педагогів привітання довжиною 60 м. Паперове полотно школярі сформували з листків із зошитів.

Відеосюжет про святкування дня вчителя у Києві оприлюднила ТСН.

Окрім цього, мер Києва Віталій Кличко напередодні дня учителя вручив нагороди шістьом викладачам столичних ліцеїв, гімназії та школи. За словами Кличка, бюджет освітньої сфери Києва становить 19,5 млрд грн — третину столичного бюджету. Впродовж останніх років у місті побудували, відновили та відкрили 28 дитсадків і вісім шкіл.

Нагадаємо, у Києві понад 70 тис. фахівців забезпечують діяльність більше тисячі закладів столиці, де навчаються майже півмільйона дітей.