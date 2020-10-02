Дівчину переїхав трактор на Кіровоградщині, вона вижила

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Дівчину переїхав трактор на Кіровоградщині — ДТП сталася у Новоархангельську. Водій транспортного засобу здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу у встановленому місці.

Відповідне відео опублікували у місцевих спільнотах. Від загибелі потерпілу врятувало лише те, що вона потрапила між колесами транспортного засобу. Момент наїзду трактора зафіксувала вулична камера відеоспостереження.

Нацполіція Кіровоградщини розпочала розслідування інциденту. Правоохоронці мають намір з’ясувати з якою швидкістю рухався трактор.

За словами водія, через ковш він не побачив людину на переході. На відео зображено, як дівчина йшла пішохідним переходом, коли з-за повороту вилетів трактор. Водій не намагався загальмувати та не зупинився, аби дізнатися про стан жертви.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що потерпіла Яна потрапила до лікарні. Зараз медики встановлюють важкість отриманих нею травм. У соцмережах зазначали, що дівчина дістала перелом ключиці.