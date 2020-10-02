Війна в Нагірному Карабаху триває, фото: Serge Serebro

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Ракурс

Війна в Нагірному Карабаху — території Азербайджану, контрольованій вірменськими сепаратистами, триває. Нещодавно в ефірі телеканалу «Україна 24» народний депутат зі «Слуги народу» Людмила Марченко заявила, що Україна, в разі необхідності, може надати військову допомогу Азербайджану.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у своєму Твіттері сьогодні, 2 жовтня, прокоментував цю заяву.

За словами Авакова, у цьому конфлікті Україна не надаватиме військову допомогу жодній зі сторін.

А ось медичну допомогу — таблетки для надто вже фантазуючих депутатів треба б пошукати усією країною, — додав Аваков.

Також заяву Марченко у своєму Фейсбуці прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міністр наголосив, що кожен народний депутат може висловлювати свою позицію з будь-якого питання, проте рішення про надання допомоги іноземним державам належить до компетенції уряду та президента.

Водночас Кулеба нагадав, що Україна є домівкою для чисельної вірменської та азербайджанської діаспор і вкрай важливо забезпечити мир та міжнаціональну згоду для всіх етнічних громад.

Закликаю представників вірменської та азербайджанської громад не піддаватися на провокації та дотримуватися чинного в Україні законодавства, — наголосив міністр.

Також Кулеба закликав у цій ситуації робити лише зважені заяви, які не провокують ворожнечу та відповідають офіційній позиції України.

Якщо коротко, то контролюйте свої емоції і не грайтеся з емоціями інших людей, — наголосив міністр.



Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, до бойових дій у Нагірному Карабаху залучають найманців із Сирії.