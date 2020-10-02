“Борат” повертається — у трейлері нового фільму герой “вбиває” коронавірус

https://racurs.ua/ua/n144612-borat-povertaietsya-u-treyleri-novogo-filmu-geroy-vbyvaie-koronavirus-video.html

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«Борат» повертається на великі екрани — нова частина сатиричної кінострічки британського комедійного актора Саши Барона Коена вийде в прокат 23 жовтня. Онлайн-кінотеатр Amazon Prime Video вже оприлюднив офіційний трейлер до фільму в рамках масштабної промо-кампанії на підтримку продовження «Бората».

На YouTube-каналі Amazon Prime Video (де і покажуть сиквел «Бората») спочатку з’явився короткий тизер, а згодом й повноцінний трейлер до «Бората». Окрім того, наприкінці вересня з’явилася пародійна сторінка у Твіттер нібито «Уряду Казахстану», яка оприлюднила сатиричне відео на підтримку Дональда Трампа, озвучене Боратом.

У відео герой Саші Барона Коена, журналіст Борат Сагдієв, знову потрапляє до США. Однак тепер на вулицях його впізнають перехожі. Борат від цього не в захваті. Також головний герой веде активну боротьбу з коронавірусом за допомогою пательні.