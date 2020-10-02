«Борат» возвращается — в трейлере нового фильма герой «убивает» коронавирус

https://racurs.ua/n144612-borat-vozvraschaetsya-v-treylere-novogo-filma-geroy-ubivaet-koronavirus-video.html

Ракурс

«Борат» возвращается на большие экраны — новая часть сатирической киноленты британского комедийного актера Саши Барона Коэна выйдет в прокат 23 октября. Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video уже обнародовал официальный трейлер к фильму в рамках масштабной промо-кампании в поддержку продолжения «Бората».

На YouTube-канале Amazon Prime Video (где и покажут сиквел «Бората») сначала появился тизер, а затем и полноценный трейлер к «Борату». Кроме того, в конце сентября появилась пародийная страничка в Твиттере якобы «Правительства Казахстана», на которой было обнародовано сатирическое видео в поддержку Дональда Трампа, озвученное Боратом.

На видео герой Саши Барона Коэна, журналист Борат Сагдиев, снова попадает в США. Однако теперь на улицах его узнают прохожие. Борат от этого не в восторге. Также главный герой ведет активную борьбу с коронавирусом с помощью сковородки.