Еще почти 2 млрд грн хочет Аваков из COVID-фонда для силовиков

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Арсен Аваков, министр внутренних дел, просит предоставить на доплаты полицейским еще дополнительных 1,979 млрд грн. Эти средства глава МВД хочет получить из фонда по борьбе с COVID-19.

Соответствующее письмо Аваков направил премьеру Денису Шмыгалю. Документ обнародовала StateWatch.

В обращении МВД отмечается, что постановлением Кабмина № 485 от 10 июня на доплаты полиции было выделено 2,249 млрд грн. По состоянию на конец августа 99,4% этих средств были израсходованы, а именно 2,237 млрд грн.

Согласно расчетам МВД, на доплаты 50% оклада работникам Нацполиции для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября необходимо еще 1,979 млрд грн.

Эти средства должны получить свыше 54,3 тыс. силовиков, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека. Доплаты составят около 7,67 тыс. грн.

В StateWatch добавили, что проблемой украинского фонда борьбы с COVID является отсутствие приоритетности в расходах, которые может покрывать этот фонд. В то время как Министерство здравоохранения сталкивается с проблемами в обеспечении массового тестирования населения во время пандемии, МВД заявляет о необходимости контроля за соблюдением гражданами карантинных ограничений.