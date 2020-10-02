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Ракурс
Ще майже 2 млрд грн зажадав Аваков з COVID-фонду для силовиків

Ще майже 2 млрд грн зажадав Аваков з COVID-фонду для силовиків

2 жов 2020, 15:27
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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, просить надати на доплати поліцейським ще додаткових 1,979 млрд грн. Ці кошти глава МВС хоче отримати з фонду боротьби з COVID-19.

Відповідний лист Аваков направив прем'єру Денису Шмигалю. Документ оприлюднила StateWatch.

У зверненні МВС зазначається, що постановою Кабміну № 485 від 10 червня на доплати поліції було виділено 2,249 млрд грн. Станом на кінець серпня витрачено 99,4% виділених коштів, а саме 2,237 млрд грн.

Відповідно до розрахунків МВС, на доплати 50% окладу працівникам Нацполіції для забезпечення правопорядку і безпеки громадян з 1 серпня до 31 листопада необхідно ще 1,979 млрд грн.

Ці кошти мають отримати понад 54,3 тис. силовиків, оклад яких у середньому складає 15,34 тис. грн на особу. Доплати становитимуть 7,67 тис. грн.


Ще майже 2 млрд грн зажадав Аваков з COVID-фонду для силовиків / StateWatch

У StateWatch додали, що проблемою українського фонду боротьби з COVID є відсутність пріоритетів щодо витрат, які може покривати цей фонд. В той час як Міністерство охорони здоров’я стикається з проблемами у забезпеченні масового тестування населення під час пандемії, МВС наголошує на необхідності контролю дотримання громадянами карантинних обмежень.

Джерело: Ракурс


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