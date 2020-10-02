Двух россиян арестовали из-за взрыва в Бейруте

Взрыв в Бейруте. Фото: Лига

https://racurs.ua/n144610-dvoe-rossiyan-okazalis-prichastnymi-k-vzryvu-v-beyrute-ih-arestoval-livanskiy-sud.html

Ракурс

Взрыв в Бейруте, столице Ливана, разрушил большую часть города. Ливанский судья Фади Саван заочно арестовал двух граждан России по делу о взрыве аммиачной селитры в порту Бейрута.

Речь идет о бизнесмене Борисе Гречушкине и моряке Борисе Прокошеве. Об этом сообщило Национальное информационное агентство Ливана.



Сообщается, что Гречушкин является владельцем судна «Росус», с которого изъяли селитру, вскоре взорвавшуюся и уничтожившую большую часть столицы Ливана. Прокошев в свою очередь был капитаном этого судна.

Судья уже направил соответствующие документы в прокуратуру и потребовал от Интерпола выдать международный ордер на арест россиян.

Как известно, в августе 2020 года в порту Бейрута взорвались 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры, которая была конфискована в 2014 году с судна «Росус». Данное судно следовало из Грузии в Мозамбик и было арестовано в Бейруте за неуплату портового сбора.

Напомним, ранее мы сообщали, что взрыв в Бейруте унес жизни более 200 человек и нанес колоссальный ущерб столице Ливана, превратив ее в руины. Около 300 тыс. человек остались без крова над головой, а ликвидация последствий взрыва продолжается до сих пор.