Двох росіян заарештували через вибух у Бейруті

Вибух у Бейруті. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n144610-dvoie-rosiyan-vyyavylysya-prychetnymy-do-vybuhu-v-beyruti-yih-zaareshtuvav-livanskyy-sud.html

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Вибух у Бейруті, столиці Лівану, зруйнував більшу частину міста. Ліванський суддя Фаді Саван заочно заарештував двох громадян Росії у справі про вибух аміачної селітри у порту Бейрута.

Йдеться про бізнесмена Бориса Гречушкіна і моряка Бориса Прокошева. Про це повідомило Національне інформаційне агентство Лівану.

Повідомляється, що Гречушкін є власником судна «Росус», з якого вилучили селітру, що незабаром вибухнула і знищила більшу частину столиці Лівану. Прокошев натомість був капітаном цього судна.

Суддя вже направив відповідні документи у прокуратуру і зажадав від Інтерполу видати міжнародний ордер на арешт росіян.

Як відомо, у серпні 2020 року у порту Бейрута вибухнули 2 тис. 750 тонн аміачної селітри, яка була конфіскована у 2014 році з судна «Росус». Це судно прямувало з Грузії у Мозамбік, і було заарештовано у Бейруті за несплату портових зборів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вибух в Бейруті забрав життя понад 200 осіб і завдав колосальної шкоди столиці Лівану, перетворивши її на руїни. Близько 300 тис. людей залишилися без даху над головою, а ліквідація наслідків вибуху триває досі.