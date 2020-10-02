Война в Нагорном Карабахе продолжается, фото: Serge Serebro

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Война в Нагорном Карабахе — территории Азербайджана, контролируемой армянскими сепаратистами, продолжается. Недавно в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат из «Слуги народа» Людмила Марченко заявила, что Украина, в случае необходимости, может оказать военную помощь Азербайджану.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере сегодня, 2 октября, прокомментировал это заявление.

По словам Авакова, в этом конфликте Украины не будет предоставлять военную помощь ни одной из сторон.

А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной, — добавил Аваков.

Также заявление Марченко в своем Фейсбуке прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр отметил, что каждый народный депутат может выражать свою позицию по любому вопросу, однако решение об оказании помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента.

В то же время Кулеба напомнил, что Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор и крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин.

Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство, — подчеркнул министр.

Также Кулеба призвал в этой ситуации делать только взвешенные заявления, которые не провоцируют вражду и соответствуют официальной позиции Украины.

Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей, — подчеркнул министр.



Напомним, по информации СМИ, к боевым действиям в Нагорном Карабахе привлекают наемников из Сирии.