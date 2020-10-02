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Война в Нагорном Карабахе продолжается, фото: Serge Serebro
Аваков и Кулеба отреагировали на заявление депутата из «Слуги народа» о военной помощи Азербайджануhttps://racurs.ua/n144613-avakov-i-kuleba-otreagirovali-na-zayavlenie-deputata-iz-slugi-naroda-o-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Война в Нагорном Карабахе — территории Азербайджана, контролируемой армянскими сепаратистами, продолжается. Недавно в эфире телеканала «Украина 24» народный депутат из «Слуги народа» Людмила Марченко заявила, что Украина, в случае необходимости, может оказать военную помощь Азербайджану.
Министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Твиттере сегодня, 2 октября, прокомментировал это заявление.
По словам Авакова, в этом конфликте Украины не будет предоставлять военную помощь ни одной из сторон.
А вот медицинскую помощь — таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной, — добавил Аваков.
Также заявление Марченко в своем Фейсбуке прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Министр отметил, что каждый народный депутат может выражать свою позицию по любому вопросу, однако решение об оказании помощи иностранным государствам относится к компетенции правительства и президента.
В то же время Кулеба напомнил, что Украина является домом для многочисленной армянской и азербайджанской диаспор и крайне важно обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин.
Призываю представителей армянской и азербайджанской общин не поддаваться на провокации и соблюдать действующее в Украине законодательство, — подчеркнул министр.
Также Кулеба призвал в этой ситуации делать только взвешенные заявления, которые не провоцируют вражду и соответствуют официальной позиции Украины.
Если коротко, то контролируйте свои эмоции и не играйте с эмоциями других людей, — подчеркнул министр.
Напомним, по информации СМИ, к боевым действиям в Нагорном Карабахе привлекают наемников из Сирии.
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