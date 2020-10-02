Девушку переехал трактор на Кировоградщине, она выжила — видео — новости Кропивницкого

https://racurs.ua/n144614-devushku-pereehal-traktor-na-kirovogradschine-ona-vyjila-video.html

Ракурс

Девушку переехал трактор на Кировоградщине — ДТП произошло в Новоархангельске. Водитель транспортного средства совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в установленном месте.

Соответствующее видео опубликовали в местных сообществах. От гибели потерпевшую спасло лишь то, что она попала между колес транспортного средства. Момент наезда трактора зафиксировала уличная камера видеонаблюдения.

Нацполиция Кировоградщины начала расследование инцидента. Правоохранители намерены выяснить с какой скоростью двигался трактор.

По словам водителя, из-за ковша он не увидел человека на переходе. На видео изображено, как девушка шла по пешеходному переходу, когда из-за поворота вылетел трактор. Водитель не пытался затормозить и не остановился, чтобы узнать о состоянии жертвы.

Местные СМИ сообщают, что потерпевшая Яна попала в больницу. Сейчас медики устанавливают тяжесть полученных ею травм. В соцсетях сообщали, что девушка получила перелом ключицы.