Microsoft планує здійснити значні інвестиції в український ринок

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Microsoft (Майкрософт), відома американська корпорація зі сфери комп’ютерних технологій, підписала з Міністерство цифрової трансформації України меморандум про співробітництво.

Згідно з текстом цього меморандуму, компанія вкладе 500 млн дол. США у розвиток хмарних сервісів українською мовою (ця сума може переглядатися), повідомляє видання AIN з посиланням на спільний брифінг Мінцифри та Microsoft, який відбувся сьогодні, 2 жовтня.

Зазначається, що ці кошти, підуть, зокрема, на побудову в Україні двох дата-центрів компанії.

Якщо дані зберігатимуться всередині країни, українські держоргани зможуть користуватися хмарними послугами Microsoft. Проте для цього ще потрібно внести відповідні зміни до законодавства.

Крім того, домовленості між Microsoft та Мінцифри передбачають знижки чи спеціальні умови на хмарні сервіси компанії, такі як Azure і Office 365, для українських держорганів, організацій, проектів в освітній сфері тощо.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що уряд розглядає можливість переносу на «хмари» Microsoft сервісів «Дія 2.0».

Також компанія має намір навчати студентів користуванню своїми продуктами, а в планах — проводити в Україні олімпіаду з програмування.

Нагадаємо, у Microsoft нещодавно заявили, що більшість хакерських атак має «російський слід».