Ирпень: «малая» политика как отражение большой. Фото: Лига.нет

https://racurs.ua/2732-irpen-malaya-politika-kak-otrajenie-bolshoy.html

Ракурс

В преддверии местных выборов большинство аналитиков — и квалифицированных, и диванных — любит рассматривать, так сказать, глобальные тенденции. Но на самом деле их можно увидеть в любом городе или даже селе, а среднестатистический украинский избиратель как раз и живет там. Небольшой город — идеальная модель социума, и результаты наблюдения за ней позволяют делать выводы, верные в более широком масштабе.

Еще недавно многие поражались феноменальному успеху правящей парламентской партии. Между тем схема «узнаваемое лицо плюс наспех собранная партия» срабатывала уже не раз.

Полигон под Киевом

Чтобы далеко не ходить за примерами, возьмем в качестве такой модели один из городов-спутников Киева — Ирпень — и вернемся для начала на десять лет назад. «Большая Украина», которую не удалось переломать через колено в 2004-м, в 2010-м году в очередной раз сделала шаг назад: президентом стал Виктор Янукович, и страну, управляемую в ручном режиме, стали толкать в объятия восточного соседа, еще притворявшегося «братом».

В это время в городе проходили выборы мэра Ирпеня, и де-факто их выигрывал молодой амбициозный политик Владимир Карплюк, набиравший около трети голосов избирателей. Но выборы сломали через колено, и городским головой фактически был назначен Владимир Скаржинский, получивший от силы 5% поддержки горожан. Как и новый глава государства, он был родом из СССР, в свое время работал даже инструктором райкома партии, а затем, уже на излете «совка», был вторым человеком в горисполкоме.

«Крепкий хозяйственник» пробыл городским головой до Майдана, а потом все круто изменилось — Скаржинский ушел, в городе прошли промежуточные выборы мэра, и победил Карплюк. Однако депутатский корпус остался старым. А через год, в 2015-м, состоялись местные выборы, и тогда новый мэр привел в городской совет команду под своим брендом «Нові обличчя».

«НО», кстати, возникла в 2010 году как Всеукраинская общественная организация, а в качестве политической партии зарегистрирована два года спустя, и надо заметить, что к ней имел отношение одиозный пастор Аделаджа, проживающий в Ирпене.

Город-открытка

А теперь немного об аналогиях. На волне майданной эйфории «личная» партия нового городского головы стала очень популярной. Популярность эта возникла не на пустом месте: начиная с 2014-го года город действительно стал активно меняться. Другой вопрос, что многие из этих изменений носили, скажем так, исключительно декоративный характер.

У Ирпеня есть три первоочередные острейшие проблемы: транспорт, образование, медицина. Город-спутник, большая часть населения которого работает в столице, нуждается в хорошем междугороднем сообщении, но еще больше — во внутригородском транспорте. В городе со стотысячным населением его практически нет.

Образование — еще одна болевая точка. Молодые семьи из Ирпеня вынуждены сразу после рождения ребенка становиться на очередь в детские сады. Некоторые работающие в Киеве родители даже возят своих детей в столицу. В школах тоже ощущается острая нехватка, дети учатся в две-три смены, классы переполнены. Что касается медицины, то городская больница, например, находится… в соседнем городе.

Об этих трех проблемах можно писать долго и подробно. Однако новый мэр выбрал более эффектный пиар — сосредоточил усилия на облагораживании внешнего вида Ирпеня, превращая его в «город парков» (очевидно, попутно преследуя еще одну цель — привлечь покупателей бурно возводимой в городе недвижимости). И теперь виды города эффектно смотрятся на плакатах и открытках, что для рекламы недвижимости очень хорошо.

…На первых порах стратегия работала отлично, и на выборах в городской совет в 2015 году партия мэра одержала победу, несмотря на то, что список был пестрым, а в партийный пул набрали много случайных людей со стороны.

Избиратели готовы были проголосовать за любого, на ком стояла марка «Нові обличчя».

Так же, как в прошлом году прошли в Раду строем случайные люди с биркой «Слуга народа».

Два года назад, в августе 2018-го мэр Карплюк снял с себя полномочия городского головы, оставив, правда, у руля своих людей, которые управляют городом и сегодня.

Кстати, когда в Верховную Раду шли «Слуги народа», бывший мэр Ирпеня тоже баллотировался в парламент как мажоритарщик, и по некоторым данным, потратил на предвыборную рекламу до 10 миллионов гривен, однако в парламент не прошел.

Дальние родственники

Сегодня, когда на носу выборы в местные советы, интересно проследить за тем, какой результат получит партия «Нові обличчя», в свое время лучше других оседлавшая конек популистской стратегии, и на этом основании спрогнозировать, как будет развиваться парламентская партия «Слуга народа».

Но сравнение тактики двух партий все же весьма условно. «НО» к местным выборам довольно серьезно обновила свой список, сделав ставку уже не на модный бренд, а на людей. Во-вторых, определенные изменения к лучшему в масштабах города все-таки были осуществлены (хотя огромные суммы потрачены на пафосное и часто бессмысленное украшательство города).

Наконец, у «НО» есть идеология – либеральная идеология. «Слуги» не могут похвастаться никакой. Год назад они провозглашали себя «либертарианцами», но на деле это оказалось пустыми и бессмысленными заявлениями.

Если изменение стратегии «НО» окажется достаточно эффективным, возможно, «слугам» стоит обратить на нее внимание? Ведь как в капле воды отражается океан, так и по политическим тенденциям на местах можно отслеживать эффективные стратегии общеукраинского масштаба.

Андрей СОКИРКО