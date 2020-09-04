Ирпень: война билбордов

Новости Ирпеня. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/2721-irpen-voyna-bilbordov.html

Ракурс

В субботу, 5 сентября, официально стартует избирательная кампания: 25 октября Украина будет выбирать депутатов сельских, поселковых городских советов территориальных общин и сельских, поселковых и городских голов. А значит, 4 сентября заканчивается «первая волна» предвыборной агитации. Точнее, мы понимаем, что агитация уже вовсю идет, и билборды, которыми утыканы улицы и дороги, — это она самая и есть. Но официально это так, просто напоминание о партийном бренде. Город Ирпень оказался весьма показательным в плане политической агитации, его пример мы и рассмотрим.

Насколько эффективна «война билбордов» за голоса избирателей, покажет итог выборов. Мы недавно писали о том, что самые дорогие рекламные кампании могут быть провальными. Но тем интереснее отследить то, насколько разной может быть билбордовая политическая реклама в центре и на местах, в частности в городе Ирпене. Подавляющее большинство политической рекламы в столице исходит от крупных всеукраинских политических сил и от наспех созданных, но щедро финансируемых всеукраинских же прожектов.

Большие партии отдают предпочтение так называемой зонтичной рекламе: единый рекламный слоган или слоганы, единая партийная стилистика, а в нее уже вписывают региональных кандидатов. Или пока не вписывают. Но если отъехать от Киева хотя бы на пару десятков километров, картина меняется: реклама локальных политических сил, делающих погоду на местном уровне, выходит на первый план. И тут уже проявляется свежий креатив.

Билборды на улицах Ирпеня

Проверить это мы решили, пройдясь по самым «бордовым» местам Ирпеня — бывшего тихого курортного, а ныне стремительно растущего пригорода столицы. Стандартных бордов китов большой политики там единицы. Нам встретилась пара билбордов ЕС с унифицированным лозунгом «первой волны» кампании «З незалежністю не жартують», одна «Єдина надійна команда Батьківщини», сиротливый синий борд ОПЗЖ и пара желтолицых «Побед Пальчевского» на выезде из города. Удивительно, но обойдя полгорода пешком, мы так и не увидели ни одного желто-зеленого билборда «слуг народа». Возможно, они есть, но хорошо спрятаны. Если говорить о парламентских партиях, то билборды «Голоса» нам тоже не попались.

А вот местная политсила «Нові обличчя» обордила город Ирпень от души. Впрочем, амбициозный политический проект вполне уже можно назвать всеукраинским: ячейки партии есть и в других областях. Однако ее опорным пунктом, безусловно, является северо-западное предместье столицы.

Мягкий плагиат и черный пиар на улицах Ирпеня

Поскольку львиная доля политической наружки в городе Ирпене принадлежит «Новим обличчям», неудивительно, что именно по ее билбордам можно проследить две тенденции «бордовой войны», характерные для Украины в целом.

Первая — мягкий плагиат. Партии беззастенчиво напрямую используют идеи друг дружки. Например, тиражируемый сегодня вовсю «слугами народа» зонтичный лозунг «Украина — это ты» на самом деле позаимствован из президентской кампании Юлии Тимошенко 2010 года: «Украина победит! Украина — это ты!». Ну а «Нові обличчя» тоже не стали изобретать велосипед и взяли этот лозунг на свои доски, просто подали его не в желто-зеленой, а в красно-зелено-белой партийной колористике.

Вторая интереснейшая тенденция — черный пиар на билбордах. Есть и такой. Вот, например, борд из Житомира, заказчики которого вовсю троллят и опускают «слуг народа».

А вот борд, который висит на въезде в Ирпень. Подобных в городе было несколько, сейчас, похоже, осталось два. На них логотип партии состыковали с уродливыми совковыми плакатами, как бы намекая на то, что декларируемая партией «новизна» не так уж нова. Довольно грязная технология, но выглядит забавно. С другой стороны, скандалы вокруг такой черной рекламы поднимают узнаваемость партии.

…Итак, первая волна политической рекламы заканчивается. Следующая ожидается с середины сентября. Согласно ст. 52 Избирательного кодекса Украины, агитация начинается на следующий день после дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата (кандидатов). На регистрацию обычно уходит несколько дней, а после этого мы сможем наблюдать настоящую битву предвыборных технологий. Будет интересно.