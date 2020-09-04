Ірпінь: війна білбордів

Новини Ірпеня. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/2721-irpin-viyna-bilbordiv.html

Ракурс

У суботу, 5 вересня, офіційно стартує виборча кампанія: 25 жовтня Україна обиратиме депутатів сільських, селищних міських рад територіальних громад і сільських, селищних і міських голів. А значить, 4 вересня закінчується «перша хвиля» передвиборчої агітації. Точніше, ми розуміємо, що агітація вже щосили триває, і білборди, якими утикані вулиці і дороги, — це вона сама і є. Але офіційно це так, просто нагадування про партійний бренд. Місто Ірпінь виявилось вельми показовим у плані політичної агітації, його приклад ми і розглянемо.

Наскільки ефективною є «війна білбордів» за голоси виборців, покаже підсумок виборів. Ми нещодавно писали про те, що найдорожчі рекламні кампанії можуть бути провальними. Але тим цікавіше відстежити те, наскільки різною може бути білбордова політична реклама в центрі і на місцях, зокрема в місті Ірпені. Переважна більшість політичної реклами у столиці виходить від великих всеукраїнських політичних сил і від наспіх створених, але щедро фінансованих всеукраїнських прожектів.

Великі партії віддають перевагу так званій зонтичній рекламі: єдиний рекламний слоган або слогани, єдина партійна стилістика, а в неї вже вписують регіональних кандидатів. Або поки не вписують. Але якщо від'їхати від Києва хоча б на пару десятків кілометрів, картина змінюється: реклама локальних політичних сил, які роблять погоду на місцевому рівні, виходить на перший план. І тут вже проявляється свіжий креатив.

Білборди на вулицях Ірпеня

Перевірити це ми вирішили, пройшовшись найбільш «бордовими» місцями Ірпеня — колишнього тихого курортного, а нині такого, що стрімко зростає, передмістя столиці. Стандартних бордів китів великої політики там одиниці. Нам зустрілася пара білбордів ЄС з уніфікованим гаслом «першої хвилі» кампанії «З незалежністю не жартують», одна «Єдина надійна команда Батьківщини», сиротливий синій борд ОПЗЖ і пара жовтолицих «Перемог Пальчевського» на виїзді з міста. Дивно, але обійшовши півміста пішки, ми так і не побачили жодного жовто-зеленого білборда «слуг народу». Можливо, вони є, але добре заховані. Якщо казати про парламентські партії, то білборди «Голосу» нам теж не зустрілися.

А ось місцева політсила «Нові обличчя» наставила бордів у місті Ірпінь від душі. Втім, амбітний політичний проект цілком вже можна назвати всеукраїнським: осередки партії є і в інших областях. Однак її опорним пунктом, безумовно, є північно-західне передмістя столиці.

М'який плагіат і чорний піар на вулицях Ірпеня

Оскільки левова частка політичної реклами в місті Ірпені належить «Новим обличчям», не дивно, що саме по її білбордах можна простежити дві тенденції «бордової війни», характерні для України загалом.

Перша — м'який плагіат. Партії безсоромно використовують ідеї один одного. Наприклад, тиражоване сьогодні щосили «слугами народу» зонтичне гасло «Україна — це ти» насправді запозичене з президентської кампанії Юлії Тимошенко 2010 року: «Україна переможе! Україна — це ти!». Ну а «Нові обличчя» теж вирішили не винаходити велосипед і взяли це гасло на свої дошки, просто подали його не в жовто-зеленій, а в червоно-зелено-білій партійній колористиці.

Друга цікава тенденція — чорний піар на білбордах. Є і такий. Ось, наприклад, борд з Житомира, замовники якого щосили тролять і опускають «слуг народу».

А ось борд, який висить на в'їзді в Ірпінь. Подібних у місті було кілька, зараз, схоже, залишилося два. На них логотип партії зістикувався з потворними совковими плакатами, ніби натякаючи на те, що декларована партією «новизна» не така вже й нова. Доволі брудна технологія, але виглядає кумедно. З іншого боку, скандали навколо такої чорної реклами підвищують впізнаваність партії.

...Отже, перша хвиля політичної реклами закінчується. Наступна очікується з середини вересня. Згідно зі ст. 52 Виборчого кодексу України, агітація починається наступного дня після дня прийняття виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів). На реєстрацію зазвичай іде кілька днів, а після цього ми зможемо спостерігати справжню битву передвиборчих технологій. Буде цікаво.