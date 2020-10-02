Партія «Справедливість» вирвалась у лідери в Ірпені. Фото: БукІнфо

https://racurs.ua/ua/n144617-irpin.html

Ракурс

Увага ЗМІ прикута до рейтингів великих політичних проектів. Їх лідери впевнено підраховують кількість мандатів в радах громад. Однак життя готує сюрпризи.

В місті Ірпені (Київська область) лідерами виборчих перегонів стали невідомі широкому загалу партії. На першому місці проект «Нові обличчя». Його успіх можна пояснити — ця локальна партія працює в місті вже багато років, мер й усі місцеві урядники в її лавах. Головним сюрпризом став успіх партії «Рух Валентина Наливайченка «Справедливість» — свою активну кампанію вони почали лише місяць тому.

На сьогоднішній день, згідно з опитуванням, проведеним у Telegram-каналі «Ирпень типичний», серед місцевих мешканців партія «Справедливість» впевнено вийшла на друге місце. З результатом вдвічі кращим, ніж у «Європейської солідарності» чи «Слуги народу».

Прокоментувати події ми попросили Миколу Бабича.