Степанов объяснил новый рекорд коронавируса, фото — UA-ЗМІ

https://racurs.ua/n143691-maski-na-podborodke-stepanov-obyasnil-novyy-rekord-koronavirusa.html

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Обновление рекорда коронавируса в Украине прокомментировал министр здравоохранения Максим Степанов. Его возмутило отсутствие масок у продавцов черниговского рынка.

Глава Минздрава в эти дни находится в Чернигове и проинспектировал местный рынок. Там он увидел «70% продавцов с приспущенными к подбородку масками». Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга 11 сентября.

Когда министр поинтересовался, почему люди игнорируют требования, перед ним извинялись и надевали маски.

Степанов назвал такие действия «легкомысленными».

Напомним, что сегодня в Минздраве отчитались об обновленном рекорде числа инфицированных за сутки — 3 тыс. 144 случая. В Киеве показатель приближается к полтысячи — 404 случая, что также является самым высоким показателем с начала пандемии.

Министр на брифинге также сообщил, что Госпотребслужба Украины должна проверять объекты массового скопления людей, например, продуктовые рынки на предмет соблюдения ими противоэпидемических правил.