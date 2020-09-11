Маски на підборідді — Степанов пояснив новий рекорд коронавірусу, фото — UA-ЗМІ

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Оновлення рекорду коронавірусу в Україні прокоментував міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Його обурила відсутність масок у продавців чернігівського ринку.

Глава МОЗ цими днями перебуває в Чернігові і проінспектував місцевий ринок. Там він побачив «70% продавців з приспущеними до підборіддя масками».

Коли міністр поцікавився, чому люди ігнорують вимоги, перед ним вибачалися і надягали маски.

Степанов назвав на брифінгу 11 вересня такі дії «легковажними, оскільки люди піддають загрозі в тому числі себе».

Нагадаємо, що сьогодні в МОЗ прозвітували про оновлений рекорд кількості інфікованих за добу — 3 тис. 144 випадків. У Києві показник наближається до півтисячі — 404 випадки, що також є найвищим показником з початку пандемії.

Міністр на брифінгу також повідомив, що Держспоживслужбі України необхідно перевіряти об'єкти масового скупчення людей, наприклад, продуктові ринки, на предмет дотримання ними протиепідемічних правил.