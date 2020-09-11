Таможенники нажились на 100 млн грн за растаможку евроблях. Фото: СБУ

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила должностных лиц Полесской таможни Государственной таможенной службы на создании коррупционной схемы во время растаможки автомобилей.

Оказалось, что дельцы организовали таможенное оформление автомобилей из-за границы со значительным занижением стоимости этих машин. Предварительно установлено, что таможенники своими действиями нанесли государству ущерб на почти 103 млн грн. Об этом 11 сентября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители уже провели 23 обыска на таможенных постах «Луцк», «Ровно», «Дубно», «Сарны» Полесской таможни. Также следственные действия состоялись и по местам жительства фигурантов дела. Сотрудники СБУ изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автомобилей, таможенные и коммерческие документы, телефоны, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки во время таможенного оформления автомобилей.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ установила, что действующие и бывшие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации организовали схему хищения денег, которые предполагались на борьбу с пандемией COVID-19. Злоумышленники украли 30 млн грн.