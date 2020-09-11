Митники «нагріли руки» на 100 млн грн за розмитнення євроблях. Фото: СБУ

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Служба безпеки України викрила посадовців Поліської митниці Державної митної служби на створенні корупційної схеми під час розмитнення автомобілів.

Виявилося, що ділки організували митне оформлення автівок із-за кордону із значним заниженням вартості цих машин. Попередньо встановлено, що митники своїми діями завдали державі збитків на майже 103 млн грн. Про це 11 вересня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці вже провели 23 обшуки на митних постах «Луцьк», «Рівне», «Дубно», «Сарни» Поліської митниці. Також слідчі дії відбулися й за місцями проживання фігурантів справи. СБУшники вилучили господарську документацію, номерні знаки автомобілів, митні та комерційні документи, телефони, комп‘ютерну техніку, що підтверджують незаконні оборудки під час митного оформлення автомобілів.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ встановила, що діючі та колишні посадовці Департаменту охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації організували схему розкрадання грошей, які передбачалися на боротьбу з пандемією COVID-19. Зловмисники вкрали 30 млн грн.