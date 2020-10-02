Поширене побоювання щодо медичних масок спростували учені

Медичні маски активно застосовуються в умовах пандемії коронавірусу, фото:

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Ракурс

Епідемія коронавірусу, яка триває у світі, призвела до значного зростання використання медичних масок.

Водночас поширюються чимало побоювань щодо можливих побічних ефектів частого використання масок. Одне з них спростували американські учені, повідомляє видання EurekAlert з посиланням на Американське торакальне товариство.

Проведені ученими дослідження спростували твердження про те, що носіння масок може призвести до отруєння вуглекислим газом через затримку ними CO2.

Учені дослідили газообмін, тобто зміну рівня кисню та вуглекислого газу у здорових людей, а також в осіб із хронічною обструктивною хворобою легень до та під час використання хірургічних масок.

Виявилося, що вплив використання масок на газообмін був мінімальним навіть у людей з дуже важкими порушеннями функції легенів.

Що стосується відчуття задишки, яке можуть відчувати деякі здорові люди, то, за словами вчених воно не обов’язково означає зміни в газообміні.

Воно, скоріше за все, виникає через обмеження потоку повітря маскою, особливо коли потрібна активніша вентиляція (при фізичному навантаженні), — зазначають дослідники.

Наприклад, відчуття задишки може виникати під час жвавого руху під гору. Також причиною може бути надмірно щільна маска.

Рішення — просто уповільнитися або зняти маску, якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від інших людей, — зазначається в статті.

Нагадаємо, у Бразилії нещодавно неординарним способом закликали правильно носити маски.