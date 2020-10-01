«Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників в Лізі чемпіонів, фото — УЕФА

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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбулося 1 жовтня в швейцарському Ньоні. Суперників у найпрестижнішому клубному турнірі Європи дізналися українські клуби — віце-чемпіон «Динамо» та чемпіон «Шахтар». Обидвом дісталися в суперники гранди європейського футболу.

«Динамо» випала така група G: «Ювентус», «Барселона» і угорський «Ференцварош». Відтак, до Києва приїдуть кращі футболісти світу останнього десятиріччя — Ліонель Мессі з «Барси» та Кріштіану Роналдо з «Ювентуса». Крім того, зі своєю колишньою командою зіграє і Сергій Ребров, тренер угорського чемпіона.

«Шахтар» в групі В зіграє з «Реалом», «Інтером» та «Борусією» з Мюнхенгладбаху.

«Гірники» під час жеребкування перебували у другому кошику, «Динамо» — в третій. Українські клуби не могли натрапити на російські «Зеніт», «Краснодар» і «Локомотив». Також «Шахтар» і «Динамо» не могли стати учасниками однієї групи.

Вперше за п’ять останніх років Україна буде представлена ​​двома клубами на груповому етапі Ліги чемпіонів. Нагадаємо, підопічні Мірчі Луческу пройшли нідерландський АЗ і бельгійський «Гент» в кваліфікації турніру і вийшли до групи вперше з 2016 року.

Перший тур групового етапу стартує 20 жовтня, а останній тур завершиться 9 грудня. Детальний розклад матчів УЕФА оголосить пізніше.