Роналдо, Месси и Ребров едут в Украину: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в Лиге чемпионов, фото — УЕФА

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Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялось 1 октября в швейцарском Ньоне. Соперников в самом престижном клубном турнире Европы узнали украинские клубы — вице-чемпион «Динамо» и чемпион «Шахтер». Обоим достались в соперники гранды европейского футбола.

«Динамо» выпала такая группа G: «Ювентус», «Барселона» и венгерский «Ференцварош». Следовательно, в Киев приедут лучшие футболисты мира последнего десятилетия — Лионель Месси из «Барсы» и Криштиану Роналдо из «Ювентуса». Кроме того, со своей бывшей командой сыграет и Сергей Ребров, тренер венгерского чемпиона.

«Шахтер» в группе В сыграет с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» из Мюнхенгладбаха.

«Горняки» при жеребьевке находились во второй корзине, «Динамо» — в третьей. Украинские клубы не могли встретиться с российскими «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом». Также «Шахтер» и «Динамо» не могли стать участниками одной группы.

Впервые за пять последних лет Украина будет представлена ​​двумя клубами на групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, подопечные Мирчи Луческу прошли нидерландский АЗ и бельгийский «Гент» в квалификации турнира и вышли в группу впервые с 2016 года.

Первый тур группового этапа стартует 20 октября, а последний тур завершится 9 декабря. Подробное расписание матчей УЕФА объявит позже.