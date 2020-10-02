«Заря» попала в сложную группу в Лиге Европы

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Состоялась жеребьевка Лиги Европы, фото: Metaratings
«Заря» попала в сложную группу в Лиге Европыhttps://racurs.ua/n144625-zarya-popala-v-slojnuu-gruppu-v-lige-evropy.htmlРакурс
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21 состоялась сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне.
В результате украинский футбольный клуб «Заря» узнал своих соперников на этой стадии соревнований. Об этом сообщается в Твиттере УЕФА.
Шарик с «Зарей» тянули из четвертой корзины. Специальное решение УЕФА предусматривает, что украинские футбольные клубы не могут встретиться с российскими.
Соперниками звезды в группе G станут такие футбольные клубы:
- «Брага» (Португалия);
- «Лестер» (Англия);
- АЕК (Греция).
Матчи группового раунда Лиги Европы запланированы на:
- первый тур — 22 октября;
- второй тур — 29 октября;
- третий тур — 5 ноября;
- четвертый тур — 26 ноября
- пятый тур — 3 декабря;
- шестой тур — 10 декабря.
Мы попали не в группу смерти. Да, можно выделить лидера. Это «Лестер». Остальные — команды одного уровня. Считаю, будет интересно, — цитирует голкипера «Зари» Никиту Шевченко официальный сайт клуба.
Напомним, вчера, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Тогда своих соперников узнали украинские футбольные клубы «Динамо» и «Шахтер».
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