Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Состоялась жеребьевка Лиги Европы, фото: Metaratings

«Заря» попала в сложную группу в Лиге Европы

2 окт 2020, 20:31
999

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы 2020/21 состоялась сегодня, 2 октября, в швейцарском Ньоне.

В результате украинский футбольный клуб «Заря» узнал своих соперников на этой стадии соревнований. Об этом сообщается в Твиттере УЕФА.

Шарик с «Зарей» тянули из четвертой корзины. Специальное решение УЕФА предусматривает, что украинские футбольные клубы не могут встретиться с российскими.

Соперниками звезды в группе G станут такие футбольные клубы:

  • «Брага» (Португалия);
  • «Лестер» (Англия);
  • АЕК (Греция).

Матчи группового раунда Лиги Европы запланированы на:

  • первый тур — 22 октября;
  • второй тур — 29 октября;
  • третий тур — 5 ноября;
  • четвертый тур — 26 ноября
  • пятый тур — 3 декабря;
  • шестой тур — 10 декабря.

Мы попали не в группу смерти. Да, можно выделить лидера. Это «Лестер». Остальные — команды одного уровня. Считаю, будет интересно, — цитирует голкипера «Зари» Никиту Шевченко официальный сайт клуба.


Результаты жеребьевки Лиги Европы, инфографика: УЕФА

Напомним, вчера, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Тогда своих соперников узнали украинские футбольные клубы «Динамо» и «Шахтер».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров