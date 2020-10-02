Санкції проти Білорусі запровадили США

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У Білорусі тривають акції протесту, фото: «ИноСМИ»
Санкції проти Білорусі запровадили СШАhttps://racurs.ua/ua/n144627-sankciyi-proty-bilorusi-zaprovadyly-ssha.htmlРакурс
Санкції проти восьми громадян Білорусі оголосили у США.
Повідомлення про це опубліковане на сайті Міністерства фінансів США.
Раніше у США заявляли, що планують запровадити санкції проти осіб, котрі, на думку американської влади, причетні до насильства щодо мирних демонстрантів та фальсифікації президентських виборів.
До санкційного списку потрапили:
- Хазалбек Атабекав (командир спецпідрозділу внутрішніх військ у Мінську);
- Дмитрій Балаба (начальник спецпідрозділів ОМОН);
- Аляксандр Барсуков (начальник міліції Мінська);
- Альона Дмухайла (секретар ЦВК Білорусі);
- Вадим Іпатав (заступник голови ЦВК Білорусі);
- Юрій Караєв (очільник МВС Білорусі);
- Іван Кубраков (керівник Мінського відділення МВС);
- Юрій Назаренко (заступник міністра внутрішніх справ Білорусі).
Президентські вибори, які відбулися у Білорусі 9 серпня, спровокували масштабні акції протесту в країні. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Справжнім переможцем виборів, на думку протестувальників, є опозиціонер Світлана Тихановська. Мітинги супроводжуються численними випадками жорстокості до протестувальників з боку силовиків.
Нагадаємо, Євросоюз нещодавно запровадив санкції проти низки білоруських чиновників. Олександра Лукашенка в цьому переліку немає.
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