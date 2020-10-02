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Ракурс
У Білорусі тривають акції протесту, фото: «ИноСМИ»

Санкції проти Білорусі запровадили США

2 жов 2020, 21:31
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Санкції проти восьми громадян Білорусі оголосили у США.

Повідомлення про це опубліковане на сайті Міністерства фінансів США.

Раніше у США заявляли, що планують запровадити санкції проти осіб, котрі, на думку американської влади, причетні до насильства щодо мирних демонстрантів та фальсифікації президентських виборів.

До санкційного списку потрапили:

  • Хазалбек Атабекав (командир спецпідрозділу внутрішніх військ у Мінську);
  • Дмитрій Балаба (начальник спецпідрозділів ОМОН);
  • Аляксандр Барсуков (начальник міліції Мінська);
  • Альона Дмухайла (секретар ЦВК Білорусі);
  • Вадим Іпатав (заступник голови ЦВК Білорусі);
  • Юрій Караєв (очільник МВС Білорусі);
  • Іван Кубраков (керівник Мінського відділення МВС);
  • Юрій Назаренко (заступник міністра внутрішніх справ Білорусі).

Президентські вибори, які відбулися у Білорусі 9 серпня, спровокували масштабні акції протесту в країні. Мітингувальники вважають результати виборів сфальсифікованими на користь багаторічного президента Білорусі Олександра Лукашенка.


Справжнім переможцем виборів, на думку протестувальників, є опозиціонер Світлана Тихановська. Мітинги супроводжуються численними випадками жорстокості до протестувальників з боку силовиків.

Нагадаємо, Євросоюз нещодавно запровадив санкції проти низки білоруських чиновників. Олександра Лукашенка в цьому переліку немає.

Джерело: Ракурс


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