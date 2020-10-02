День грибників відзначають 3 жовтня, фото: Martin Vorel

https://racurs.ua/ua/n144628-3-jovtnya-vidznachaut-den-grybnykiv-vsesvitniy-den-vygotovlennya-lystivok-ta-vsesvitniy-den.html

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3 жовтня відзначають День грибників. Це неофіційне свято любителів «тихого полювання».

Гриби — це різноманітна та поширена група живих організмів, невід'ємна частина екосистем Землі. За різними підрахунками, на Землі може бути від 100 тис. до 1,5 млн видів грибів.

В першу суботу жовтня, яка цього року припадає на 3 жовтня, відзначають також Всесвітній день виготовлення листівок. Свято відзначають з 2006 року за ініціативою журналу Paper Craft.

Також цього року на 3 жовтня припадає Всесвітній день пішої ходи. Вперше це свято відзначали у 1991 році в Німеччині. З того часу воно поширилося світом й охопило вже щонайменше 150 країн.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять великомученика Євстафія Римського та членів його сім’ї, котрі, як вважається, стали жертвами переслідувань християн у II ст. н. е.

Народні прикмети: