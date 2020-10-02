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Ракурс
День грибників відзначають 3 жовтня, фото: Martin Vorel

3 жовтня відзначають День грибників та Всесвітній день виготовлення листівок

2 жов 2020, 21:59
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3 жовтня відзначають День грибників. Це неофіційне свято любителів «тихого полювання».

Гриби — це різноманітна та поширена група живих організмів, невід'ємна частина екосистем Землі. За різними підрахунками, на Землі може бути від 100 тис. до 1,5 млн видів грибів.

В першу суботу жовтня, яка цього року припадає на 3 жовтня, відзначають також Всесвітній день виготовлення листівок. Свято відзначають з 2006 року за ініціативою журналу Paper Craft.

Також цього року на 3 жовтня припадає Всесвітній день пішої ходи. Вперше це свято відзначали у 1991 році в Німеччині. З того часу воно поширилося світом й охопило вже щонайменше 150 країн.


Православна церква цього дня вшановує пам’ять великомученика Євстафія Римського та членів його сім’ї, котрі, як вважається, стали жертвами переслідувань християн у II ст. н. е.

Народні прикмети:

  • якщо шишки на ялинках низько ростуть — до ранніх морозів;
  • якщо шишки на ялинках низько ростуть високо — справжні холоди вдарять в кінці зими;
  • якщо дме південний вітер — в наступному році буде відмінний урожай озимих;
  • якщо погода суха — взимку буде мало снігу;
  • якщо листя з клену та берези опадає не повністю — зима буде суворою.

Джерело: Ракурс


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