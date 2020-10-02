3 жовтня відзначають День грибників та Всесвітній день виготовлення листівокhttps://racurs.ua/ua/n144628-3-jovtnya-vidznachaut-den-grybnykiv-vsesvitniy-den-vygotovlennya-lystivok-ta-vsesvitniy-den.htmlРакурс
3 жовтня відзначають День грибників. Це неофіційне свято любителів «тихого полювання».
Гриби — це різноманітна та поширена група живих організмів, невід'ємна частина екосистем Землі. За різними підрахунками, на Землі може бути від 100 тис. до 1,5 млн видів грибів.
В першу суботу жовтня, яка цього року припадає на 3 жовтня, відзначають також Всесвітній день виготовлення листівок. Свято відзначають з 2006 року за ініціативою журналу Paper Craft.
Також цього року на 3 жовтня припадає Всесвітній день пішої ходи. Вперше це свято відзначали у 1991 році в Німеччині. З того часу воно поширилося світом й охопило вже щонайменше 150 країн.
Православна церква цього дня вшановує пам’ять великомученика Євстафія Римського та членів його сім’ї, котрі, як вважається, стали жертвами переслідувань християн у II ст. н. е.
Народні прикмети:
- якщо шишки на ялинках низько ростуть — до ранніх морозів;
- якщо шишки на ялинках низько ростуть високо — справжні холоди вдарять в кінці зими;
- якщо дме південний вітер — в наступному році буде відмінний урожай озимих;
- якщо погода суха — взимку буде мало снігу;
- якщо листя з клену та берези опадає не повністю — зима буде суворою.