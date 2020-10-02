В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Eigenes Werk

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Ракурс

Эпидемия коронавируса, охватившая мир, не обошла резиденцию президента США в Вашингтоне.

Недавно коронавирусную болезнь COVID-19 обнаружили у президента США Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп. Впоследствии в Белом доме обнаружили еще два случая коронавируса, сообщает CGTN.

Один из инфицированных — журналист, работавший в пуле. У него в результате сделанного сегодня, 2 октября, теста на коронавирус получен предварительный положительный результат.

Также болезнь обнаружена у сотрудника пресс-службы Белого дома. Он получил подтвержденый положительный результат утром 2 октября.

Все остальные проверенные сегодня журналисты получили отрицательный результат, — отмечает издание.

Основной конкурент Трампа на нынешних президентских выборах в США — представитель Демократической партии Джо Байден сообщил в своем Твиттере, что у него и у его жены Джилл тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Также он пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

Также, по информации американских СМИ, тесты на коронавирус были отрицательными у вице-президента США Майка Пенса и его жены, которых протестовали утром 2 октября. Кроме того, ежедневное тестирование на COVID-19 показало отрицательный результат и для министра финансов США Стивена Мнучина.

Напомним, Трамп с женой идут на самоизоляцию из-за обнаружения коронавируса.