Запуск ракети. Фото: прес-служба NASA

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NASA, американське космічне агентство, запустило ракету-носій Antares на космодромі «Уоллопс Айленд» у штаті Вірджинія, США, сьогодні вночі, 3 жовтня. Ця ракета є спільним проєктом України і США, над яким вже декілька років працюють американські та українські підприємства.

Ракета носій доправила вантаж до Міжнародної космічної станції (МКС) з другої спроби. Про це повідомила прес-служба посольства України у США.





Повідомляється, що завдяки ракеті-носію було доставлено орієнтовно 3,6 тонни вантажу. За добу до цього, 2 жовтня, NASA за три хвилини до старту зупинило запуск вантажного космічного корабля Cygnus, який мав полетіти на Міжнародну космічну станцію. Причиною зупинки назвали технічну несправність.

Серед вантажу, який був відправлений на МКС були харчові продукти для космонавтів, обладнання та матеріали для проведення космічних досліджень.





Наразі вчені досліджують технічну неполадку, що з’явилася перед запуском ракети. Відомо, що наземне обладнання показувало незрозумілі дані, через що запуск відклали. Якщо неполадка виявиться незначною, наступний запуск проведуть вже завтра.

Наголосимо, що ракета-носій Antares була створена у рамках співпраці України та США з дослідження космосу. У її створенні взяли участь американська Orbital ATK, конструкторське бюро «Південне», «Південний машинобудівний завод ім. Макарова» та інші українські підприємства.

Як відомо, у квітні американська компанія Northrop Grumman організовувала окремий рейс, щоб доставити з України до США групу українських космічних спеціалістів. Без їхньої участі вчасно запустити Antares було б неможливо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ракетно-космічна галузь України була сильно зав’язана на співпраці з Росією, особливо у частині комплектуючих. Наразі розвиток можливий лише у вигляді інтеграції у світову ракетно-космічну індустрію.

Зараз Україна має хорошу співпрацю з США в рамках програми Antares, а у Європі в проекті Vega пущений в дію український двигун.