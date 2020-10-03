«Атаку клонів» відбили на місцевих виборах в Одесі

Олег Філімонов. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n144636-ataku-kloniv-na-miscevyh-vyborah-vidbyly-v-odesi.html

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Місцеві вибори-2020 проходять в Україні за старими політтехнологіями, серед яких і так звана «атака клонів». Центрвиборчком вирішив боротися з нею та скасував постанови одеської міської територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатами в мери Одеси тезок відомих політиків.

Так, рішенням ЦВК «прибрали» чотирьох Філімонових, двох Зеленських і одного Михайла Саакашвілі. Про це повідомляє «Думская».

Відомо, що відповідне рішення було прийняте за сприяння пропрезидентської партії «Слуга народу», яка подала відповідну скаргу до комісії.

Через відсутність довідки про внесення грошової застави, від участі у виборах відсторонили Філімонова Олега Вікторовича, якого висунула партія «Зелені», Філімонова Олега Анатолійовича, що балотувався від Студентської партії України, Філімонова Олега Вікторовича з партії «Стабільність і справедливість», Філімонова Вадима Вікторовича — представника партії «Наша земля».

Також подібне порушення знайшли й у «армії клонів» Зеленського. Так, через відсутність застави від виборів відсторонили Зеленського Олександра Васильовича з партії «Молодь за владу», Зеленського Василя Сергійовича з Циганської партії України та Саакашвілі Міхеіла Володимировича з Блоку Міхеїла Саакашвілі.

У ЦВК наголосили, що дослідження комісії виявило свідоме введення виборців в оману шляхом політтехнології, а це перешкоджає вільному формуванню їхньої волі, що є посяганням на гарантовані Конституцією України права громадян.

Наразі виборчком скасував постанови. Також ЦВК звернулася у Національну поліцію з проханням перевірити обставини реєстрації цих осіб.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня. На них, зокрема, обиратимуть міських голів.



В Одесі вибори мера могли зіткнутися з «атакою клонів», оскільки до тервиборчкому подали документи кілька тезок кандидата в мери від «Слуги народу» Олега Філімонова, тезка чинного мера міста Геннадія Труханова, а також тезка президента України Володимира Зеленського.