Зорепад. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n144639-unikalnyy-zorepad-orionidy-rozsypletsya-po-nebu-v-jovtni-de-sposterigaty-ukrayincyam.html

Ракурс

Зорепад Оріоніди засяє на нічному небі в жовтні, який виявився багатий на астрономічні явища. Зорепад Оріоніди розпочнеться 2 жовтня, а закінчиться на початку листопада.

Пік зорепаду припаде на 21 жовтня, коли метеори будуть рухатися зі швидкістю 239 тис. км/год. Про це повідомляє «Популярная механика».

Зазначається, що це явище відбувається тоді, коли наша планета проходить через потік уламків, які були залишені кометою Галлея. В цей час метеори пересуваються в атмосфері з неймовірною швидкістю і залишають на небі газові сліди, які можна спостерігати протягом кількох секунд.

Американське космічне агентство NASA назвало Оріоніди одним з найкрасивіших зорепадів, який видно як в Північному, так і в Південному півкулях після півночі.

Вчені розповідають, що найвиразніше зорепад буде видно, якщо розвернутися на південний схід. Через 30 хвилин після настання темряви очі адаптуються і почнуть бачити метеори.

Також в жовтні можна буде побачити ще одне незвичайне космічне явище. На небі з’явиться рідкісний блакитний Місяць, який можна буде спостерігати з будь-якої точки світу. Зауважимо, що назва цього явища дуже оманлива, оскільки Місяць не стане блакитного кольору.

Таку назву воно отримало через те, що це другий повний Місяць за поточний місяць. Дивовижне явище можна побачити всього сім разів у 19 років, що означає, що наступного разу такий Місяць з’явиться на небі лише 31 жовтня у 2039 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в серпні українці могли спостерігати незвичайний зорепад Персеїди, який осяяв все нічне небо. Масштабний метеоритний дощ можна було побачити неозброєним оком.