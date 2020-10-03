Погода в Україні на 4 жовтня. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 4 жовтня очікується тепла та сонячна, на заході можливі короткочасні дощі. Температура повітря прогріється до +24°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть 19−24° вище нуля. Ночі цієї доби стануть трохи теплішими — 11−16° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 4 жовтня буде сонячною, можлива мінлива хмарність. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.

Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується відносно прохолодна, без опадів. Температура повітря вночі складе 10−12° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 19−21° вище нуля.

Погодні умови в Одесі будуть по-літньому теплими. Температура повітря вночі буде 14−16° тепла, а вдень прогріється до 22−24° вище нуля.

Погода у Львові завтра прогнозується тепла, проте з опадами. Температурні показники будуть такими: уночі 14−16° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.

Погода в Карпатах 4 жовтня буде супроводжуватися невеликим дощем. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 21−13° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 4 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.