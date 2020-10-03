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Погода в Карпатах 4 жовтня буде супроводжуватися невеликим дощем. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 21−13° тепла
за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 4 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.
Погода в Україні на 4 жовтня. Фото: Pixabay
Останні теплі та сонячні дні осяють усі регіони — погода в Україні на 4 жовтня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144640-ostanni-tepli-ta-sonyachni-dni-osyaut-usi-regiony-pogoda-v-ukrayini-na-4-jovtnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 4 жовтня очікується тепла та сонячна, на заході можливі короткочасні дощі. Температура повітря прогріється до +24°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 19−24° вище нуля. Ночі цієї доби стануть трохи теплішими — 11−16° вище нуля. Вітер обіцяють південно-східний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.
Погода в Києві 4 жовтня буде сонячною, можлива мінлива хмарність. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — 20−22° вище нуля.
Погода в Харкові у найближчу добу прогнозується відносно прохолодна, без опадів. Температура повітря вночі складе 10−12° тепла, а вдень стовпчики термометра піднімуться до 19−21° вище нуля.
Погодні умови в Одесі будуть по-літньому теплими. Температура повітря вночі буде 14−16° тепла, а вдень прогріється до 22−24° вище нуля.
Погода у Львові завтра прогнозується тепла, проте з опадами. Температурні показники будуть такими: уночі 14−16° тепла, а вдень — 22−24° вище нуля.
Погода в Карпатах 4 жовтня буде супроводжуватися невеликим дощем. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть 12−14° тепла, а вдень 21−13° тепла
за Цельсієм.
Геомагнітна обстановка в Україні 4 жовтня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не спостерігатимуться.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Гідрометцентр спрогнозував погоду на жовтень.
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