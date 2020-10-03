Одно из ключевых требований МВФ выполнила Украина

МВФ. Фото: Stockworld

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Кредит Международного валютного фонда (МВФ) станет реальнее заполучить для Украины. Государственная налоговая служба создала обособленные подразделения территориальных органов, как того требовали международные кредиторы.

Соответствующий приказ был подписан главой налоговой службы Алексеем Любченко в согласовании с министром финансов Сергеем Марченко. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Сообщается, что теперь ГНС будет работать в формате единого юридического лица. Согласно требованию МВФ, налоговая должна была разделить центральный аппарат и создать отдельные подразделения без статуса юридических лиц. Отметим, что реорганизация налоговой является один из важнейших шагов на пути к поддерживанию партнерства с международными кредиторами.

Как ранее сообщал министр финансов Марченко, без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. В официальных сообщениях Офис президента и МВФ по-разному истолковали разговор.

Директор МВФ выразила Зеленскому «беспокойство по поводу давления на НБУ» и сказала ему, что реформа НБУ и его результаты за последние пять лет являются «четкой историей успеха для Украины».

Президент Украины ограничился высказываниями о том, что продолжение активного сотрудничества с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом для Украины, а также о «всесторонней поддержке, которую оказывает МВФ».