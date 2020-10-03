Петра Порошенка госпіталізували. Фото:

https://racurs.ua/ua/n144645-petra-poroshenka-gospitalizuvaly-detali-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, колишній президент України та народний депутат від «Європейської солідарності», госпіталізований до однієї з лікарень Києва.

У парламентаря діагностували двостороннє запалення легень. Також захворіла на COVID-19 і його донька. Про це 3 жовтня повідомила дружина політика Марина Порошенко у відеозверненні, яке опублікувала «Європейська солідарність» у Facebook.

За її словами, екс-президент «має сильну волю і демонструє її у боротьбі з хворобою». Зазначається, що хворий чітко дотримується прописаного протоколу лікування.

Також Марина Порошенко розповіла, що ситуація з коронавірусом у Києві вкрай погана.

Нагадаємо, п’ятий президент України і глава фракції «Європейська солідарність» у парламенті Петро Порошенко отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня.

Раніше повідомлялося, що 30 вересня Верховна Рада оголосила про припинення роботи у жовтні в форматі пленарних засідань. Причиною такого рішення стало інфікування коронавірусом низки депутатів та працівників апарату парламенту. За останні кілька днів COVID-19 підхопили з десяток нардепів.