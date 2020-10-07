Стан Петра Порошенка через коронавірус погіршився. Фото: pmg.ua

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Петру Порошенку, інфікованому коронавірусом п’ятому президенту України, погіршало.

Стан лідера партії «Європейська солідарність», у якого діагностували двостороннє запалення легенів, погіршився. Наразі він перебуває в лікарні та отримує комплекс лікування. Про це Марина Порошенко заявила інтерв’ю Яніні Соколовій, яке вийшло на каналі Yanina Sokolova в YouTube.

За словами дружини екс-президента, у її чоловіка погіршився стан крові — вона дуже густа. Зазначається, що лікарі наразі не можуть взяти на аналіз кров у Порошенка, щоб промоніторити стан і подивитися перебіг хвороби.

Марина Порошенко додала, що їхня донька Євгенія, яка теж інфікувалася коронавірусом, переносить хворобу краще, ніж батько.

Нагадаємо, п’ятий президент України і глава фракції «Європейська солідарність» у парламенті Петро Порошенко отримав позитивний тест на коронавірус 29 вересня.

А 3 жовтня народного депутата госпіталізували до однієї з лікарень Києва з двостороннім запаленням легень. Коронавірус також підхопила донька екс-президента. Повідомлялося, що Порошенко чітко дотримувався прописаного протоколу лікування COVID-19.