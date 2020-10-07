В Украине ликвидировали масштабный конвертцентр, фото: «Информатор»

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В Киеве правоохранители прекратили деятельность масштабного конвертцентра, который за время своей работы в 2019—2020 годах организовал оборот средств на более чем 15 млрд грн.

С помощью этого конверцентра тысячи предприятий, среди которых были государственные и коммунальные, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. По информации следствия, к организации схемы были причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС).

В частности, заказчики имели возможность обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска, чтобы уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков, проведенных в офисах и местах проживания фигурантов, были обнаружены:

более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления;

учредительные документы фиктивных предприятий;

документацию по финансово-хозяйственной деятельности фиктивных предприятий;

доверенности;

копии паспортов лиц (так называемых «фунтов»), на которых осуществлялась регистрация фиктивных фирм.

Этот конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС, — подчеркивают в СБУ.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, осенью прошлого года в Днепре организатор нелегального конвертационного центра, убегая от силовиков, разбил 10 автомобилей.