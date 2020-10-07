Зеленский подвел итоги саммита Украина-ЕС

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Владимир Зеленский обнародовал собственный комментарий по результатам саммита Украина-ЕС, который 6 октября состоялся в Брюсселе. Президент вспомнил о дружбе с Брюсселем, украинский «пандемии» — коррупции — и европейских амбициях Украины.

Успешный портной каждый раз снимает новые мерки — даже с давних друзей. Евросоюз каждый раз готов к обновлению лекал, видя, как Украина растет… Нам всем в новых реалиях нужны новые «лекала»… Мы должны помнить, и особенно во времена кризисов, мы — единый континент. И спрятаться от глобальных вызовов по национальным «домам» не получится, — отметил Зеленский в своей статье, опубликованной на «Европейской правде».

По мнению главы государства, Киев взрослеет с каждой новой договоренностью и каждым законом, который способствует евроинтеграции страны.

Мы — европейцы по ценностям и принципам, по нашей внутренней свободе и развитой демократии. Это мы, украинцы, умирали на Майдане за европейскую ментальность, — заявил президент.

Зеленский также напомнил, что в Украине отобрали территории Крыма и Донбасса.

Уже шесть лет как ЕС держит слово — продолжает давление в ответ на агрессию России против Украины. Надеюсь, нам удастся реализовать запланированную поездку на Донбасс с коллегами из ЕС, чтобы они увидели войну собственными глазами, — отметил глава государства.

Он ожидает, что Евросоюз активно приобщится к инициативе Украины по созданию «Крымской платформы».

Нынешний саммит Украина — Евросоюз — первое «живое» мероприятие со страной-партнером ЕС от начала пандемии…, — резюмировал Зеленский.



По его словам, во время закрытых переговоров президент Европейского совета Шарль Мишель высоко оценил реформы, которые внедряет команда Зеленского, и заявил, что Соглашение об ассоциации имеет «дополнительный потенциал».

Напомним, 6 октября в Брюсселе состоялся саммит Украина-ЕС. Эту встречу приходилось переносить из-за пандемии коронавируса. Во время саммита было принято решение об обновлении Соглашения об ассоциации, а также определено движение в направлении «промышленного безвиза» и намечены перспективы восстановления «обычного» безвиза после завершения пандемии COVID-19.