Зеленський підбив підсумки саміту Україна-ЄС

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Ракурс

Володимир Зеленський оприлюднив власний коментар за результатами саміту Україна-ЄС, який 6 жовтня відбувся у Брюсселі. Президент згадав про дружбу з Брюсселем, українську «пандемію» — корупцію та європейські амбіції України.

Успішний кравець щоразу знімає нові мірки — навіть із давніх друзів. Євросоюз щоразу готовий до нових лекал, бачачи, як Україна росте… Нам усім у нових реаліях потрібні нові «лекала»… Ми маємо пам’ятати, й особливо в часи криз, що ми — єдиний континент. І сховатися від глобальних викликів по національних «домівках» не вийде, — зазначив Зеленський у своїй статті, оприлюдненій на «Європейській правді».

На думку глави держави, Київ дорослішає з кожною новою домовленістю та кожним законом, що сприяє євроінтеграції країни.

Ми — європейці за цінностями та принципами, за нашою внутрішньою свободою й розвиненою демократією. Це ми, українці, вмирали на Майдані за європейську ментальність, — заявив президент.

Зеленський також нагадав, що в України забрали території Криму і Донбасу.

Уже шість років, як ЄС дотримується слова — продовжує тиск за агресію Росії проти України. Сподіваюся, нам вдасться реалізувати заплановану поїздку на Донбас з колегами з ЄС, щоб вони побачили війну на власні очі, — переконаний глава держави.

Він очікує, що Євросоюз активно долучатиметься до ініціативи України зі створення «Кримської платформи».

Цьогорічний саміт Україна — Євросоюз — перший «живий» захід з країною-партнером ЄС від початку пандемії…, — резюмував Зеленський.



За його словами, під час закритих переговорів президент Європейської ради Шарль Мішель високо оцінив реформи, які впроваджує команда Зеленського, і заявив, що Угода про асоціацію має «додатковий потенціал».

Нагадаємо, 6 жовтня в Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. Цю зустріч доводилося переносити через пандемію коронавірусу. Під час саміту було ухвалено рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію, а також визначено рух у напрямку «промислового безвізу» та окреслено перспективи відновлення «звичайного» безвізу після завершення пандемії COVID-19.