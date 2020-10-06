ЄС озвучив вимоги до України в рамках саміту

https://racurs.ua/ua/n144784-ies-ozvuchyv-vymogy-do-ukrayiny-v-ramkah-samitu.html

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Європейський Союз за підсумками саміту Україна-ЄС 6 жовтня у спільній заяві нагадав Києву про необхідність деолігархізації, а також викорінення корупції та проведення реальної судової реформи.

Відповідні «нагадування» Брюсселя озвучені у шостому пункті спільної заяви, текст якої оприлюднено на сайті президента Володимира Зеленського. Зокрема, Євросоюз закликав Україну «прискоритися» з проведенням судової реформи та боротьбою з корупцією.

Ми домовилися про важливість прискорення та посилення зусиль щодо реформ, зокрема судової влади (включаючи реформування Вищої ради правосуддя та незалежного добору добросовісних суддів) та боротьби з корупцією, забезпечуючи сильні й незалежні антикорупційні інституції. Ми привітали поновлене зобов’язання України боротися з впливом приватних інтересів («деолігархізація»). У зв’язку з цим ми наголосили на необхідності подальшого посилення плюралізму ЗМІ в Україні, — зауважили у Брюсселі.

Окрім цього, ЄС перелічив вдалі реформи України. Йдеться про земельну реформу, ухвалення закону про регулювання банківської діяльності та досягнутий прогрес у децентралізації.

Нагадаємо, 6 жовтня в Брюсселі відбувся саміт Україна-ЄС. Цю зустріч доводилося переносити через пандемію коронавірусу. Під час саміту було ухвалено рішення щодо оновлення Угоди про асоціацію, а також визначено рух у напрямку «промислового безвізу» та окреслено перспективи відновлення «звичайного» безвізу після завершення пандемії COVID-19.