ЄС оновить Угоду про асоціацію з Україною

https://racurs.ua/ua/n144782-ies-onovyt-ugodu-pro-asociaciu-z-ukrayinou.html

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Європейський Союз погодився оновити Угоду про асоціацію з Україною. Таке рішення було ухвалено за підсумками двостороннього саміту у Брюсселі 6 жовтня.

Про це йдеться у заяві за підсумками саміту Україна-ЄС, пише «Європейська правда».

Згідно з текстом документа, сторони очікують «подальшого просування економічної інтеграції та регуляторного зближення в рамках Угоди про асоціацію».

Зокрема, на саміті у вівторок було визначено головні напрямки, які стосуватимуться оновлення угоди:

цифровий ринок;

захист довкілля;

боротьба зі змінами клімату (включаючи роль України у політиці Green Deal);

фінансова співпраця.



Дипломати вже розпочали роботу над вдосконаленням документу. Журналісти також зауважують, що навколо формулювання пункту про оновлення Угоди в рамках спільної заяви до останнього моменту тривали суперечки між українськими та європейськими дипломатами. Зрештою, до підсумкової заяви увійшли слова про глибшу економічну інтеграцію, на чому наполягав Київ.

Нагадаємо, 6 жовтня Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя для участі у 22-му саміті Україна — Європейський Союз. Делегацію ЄС очолив президент Європейської ради Шарль Мішель. Планувалося, що Київ та Брюссель обговорять подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, поглиблення секторальної інтеграції між Україною та ЄС, співпрацю в контексті подолання наслідків пандемії COVID-19, а також війну з Росією на Донбасі.