Борщ може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО — Мінкульт

https://racurs.ua/ua/n144781-borsch-moje-staty-kulturnou-spadschynou-unesko-minkult.html

Ракурс

Борщ та культура приготування цієї української страви доповнить Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Всього до нацпереліку рекомендовано включити п’ять елементів.

Про це 6 жовтня повідомило Міністерство культури на своїй сторінці у Фейсбук.

Це важливий крок в рамках підготовки номінації культури приготування борщу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО (UNESCO), — йдеться у повідомленні Мінкульту.

Окрім борщу, до національного переліку було включено:

технологію створення клембівської сорочки «з квіткою»;

великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;

борщівську народну вишивку;



карпатське ліжникарство.

Нагадаємо, торік до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства внесли косівську мальовану кераміку (традиційний народний гуцульський промисел).