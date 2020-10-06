Борщ може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО — Мінкульт

Борщ може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО — Мінкультhttps://racurs.ua/ua/n144781-borsch-moje-staty-kulturnou-spadschynou-unesko-minkult.htmlРакурс
Борщ та культура приготування цієї української страви доповнить Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Всього до нацпереліку рекомендовано включити п’ять елементів.
Про це 6 жовтня повідомило Міністерство культури на своїй сторінці у Фейсбук.
Це важливий крок в рамках підготовки номінації культури приготування борщу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО (UNESCO), — йдеться у повідомленні Мінкульту.
Окрім борщу, до національного переліку було включено:
технологію створення клембівської сорочки «з квіткою»;
великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;
борщівську народну вишивку;
карпатське ліжникарство.
Нагадаємо, торік до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства внесли косівську мальовану кераміку (традиційний народний гуцульський промисел).