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Ракурс
Борщ може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО — Мінкульт

Борщ може стати культурною спадщиною ЮНЕСКО — Мінкульт

6 жов 2020, 20:14
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Борщ та культура приготування цієї української страви доповнить Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Всього до нацпереліку рекомендовано включити п’ять елементів.

Про це 6 жовтня повідомило Міністерство культури на своїй сторінці у Фейсбук.

Це важливий крок в рамках підготовки номінації культури приготування борщу до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО (UNESCO), — йдеться у повідомленні Мінкульту.

Окрім борщу, до національного переліку було включено:

  • технологію створення клембівської сорочки «з квіткою»;

  • великоднє гуляння «Водити Володара» в селі Розкошівка Теплицького району Вінницької області;

  • борщівську народну вишивку;


  • карпатське ліжникарство.

Нагадаємо, торік до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства внесли косівську мальовану кераміку (традиційний народний гуцульський промисел).

Джерело: Ракурс


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